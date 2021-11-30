В прифронтовую Ясиноватую доставили стройматериалы для восстановления разрушенного жилья

За оказанием помощи к общественникам ранее обратились 26 жителей. Фото: ОД «Донецкая Республика».

Жителям Ясиноватой передали строительные материалы для восстановления разрушенного жилья. Волонтеры доставили сюда 76 листов шифера, 7 килограммов гвоздей и 18 оцинкованных коньков. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Уточняется, что за оказанием помощи в организацию ранее обращались 26 жильцов многоквартирного дома, который пострадал от украинских обстрелов. Людей услышали.

- Пусть не так быстро, как нам бы хотелось, но Ясиноватая возвращается в мирное русло, здесь начинается мирное строительство. Хотя военные атаки ВСУ продолжаются. Буквально на днях был обстрелян Ясиноватский машзавод, повреждения серьезные. Наши труженики все восстанавливают, завод работает в штатном режиме, - пояснил руководитель центрисполкома «Донецкой Республики» Алексей Муратов.

Напомним, в ДНР продолжат восстанавливать жилье и ремонтировать больницы. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время большого интервью в Донецке.

Читайте также

До 2024 года в ДНР отремонтируют более 130 больниц

Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин (подробнее)