18 декабря в Донецке выступит Валентина Лисица

Валентина Лисица (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
18 декабря в Донецкой филармонии выступит всемирно известная пианистка Валентина Лисица. Об этом сообщил Генеральный директор филармонии Александр Парецкий.
- Валентина Лисица снова в Донецке? Да! Да ещё и с эксклюзивной программой, в которой прозвучит фортепианная музыка гениального Рахманинова, - написал Парецкий в социальных сетях.
Александр Александрович анонсировал, что в концерте примет участие супруг Валентины Алексей Кузнецов.
- 18 декабря в Донецкой филармонии в их исполнении прозвучит Первая сюита Рахманинова для двух фортепиано, - рассказывает Гендиректор.
Напомним, что в сентябре 2021 года Валентина Лисица стала гражданкой Донецкой Народной Республики. Паспорт ей лично вручил при встрече в столице глава государства Денис Пушилин.
30 сентября Лисица дала сольный концерт в Донецке в рамках своего мирового турне.
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