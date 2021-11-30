ВСУ обстреляли ЛНР: в селе Николаевка повреждены жилые дома

ВСУ стреляют по жилым домам (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования продолжают открывать огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики. 29 ноября, в результате очередного обстрела, повреждения получили жилые дома в селе Николаевка. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима приращения огня.

- В 19.10 из района населенного пункта Болотенное вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Николаевка с применением минометов калибра 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по селу восемь мин.

- В результате обстрела были повреждены жилые дома по адресам: Николаевка, квартал Юбилейный, дома № 5-а и 10, - сказали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима приращения огня.

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