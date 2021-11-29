Глава МИД ДНР посоветовала представителю Украины на минской площадке сделать работу над ошибками

Наталья Юрьевна посоветовала представителю Украины на минской площадке сделать работу над ошибками. Фото: МИД ДНР

Врио первого замглавы делегации Киева на переговорах по Донбассу Андрею Костину стоит задуматься о реальном положении дел вокруг разработки дорожной карты по реализации Минских соглашений. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Накануне в укроСМИ Костин выразил сожаление, что проект дорожной карты по реализации Комплекса мер «не поддерживается визави по переговорам». Он также добавил, что «визави отказываются принимать активное участие в обсуждении дорожной карты».

- Вот только за всеми этими сожалениями господин Костин забыл упомянуть, что направленный Киевом вариант данного документа на 78 процентов противоречит Минским соглашениям, включает множество абсурдных позиций, а также в своем первом пункте содержит положение о возврате украинских войск в Донбасс на места их постоянной дислокации. Хотели бы поинтересоваться у украинских переговорщиков: действительно ли нет понимания, почему «ваши визави», как вы аккуратно именуете Республики, против направленного вами документа? – отметила Наталья Никонорова.

Она рекомендовала Костину провести работу над ошибками предыдущего представителя и задуматься о выходе из удручающей ситуации на политическом треке переговоров.

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