ВСУ нанесли минометный удар по пригороду Луганска. Фото: штаб «ООС»

ВСУ нанесли минометный удар по пригороду Луганска – поселку Зеленая Роща. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.10 из района Кондрашевская-Новая вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Зеленую Рощу с применением минометов 120 миллиметров (12 мин), станковых противотанковых гранатометов (7 выстрелов), крупнокалиберного пулемета, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В предыдущий раз Зеленая Роща подвергалась обстрелу летом 2018 года.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные объекты.

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