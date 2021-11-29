В ДНР за неделю составили 78 протоколов за игнорирование противоэпидемических мер в связи с пандемией

Полицейские ДНР за неделю составили 78 протоколов за игнорирование противоэпидемических мер. Фото: МВД Республики

В Донецкой Народной Республике сотрудники полиции за неделю проверили на предмет соблюдения противоэпидемических мер более 320 объектов торговли и предприятий. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- С 22 по 29 ноября на территории Республики правоохранители проверили более 320 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций, - говорится в сообщении главка.

Сотрудники МВД ДНР составили 78 административных протоколов по фактам игнорирования противоэпидемических мер жителям Республики, четыре из которых в отношении предпринимателей и должностных лиц, а также вынесли 69 предупреждений.

Напомним, что в конце сентября Глава Денис Пушилин ужесточил введенные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. Сейчас в Республике каждый день выявляют более 1000 новых случаев инфицирования, в то время как в госпитальных базах сохраняется дефицит кислородных мест.

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