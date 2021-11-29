В ДНР выпустят новогодние марки по мотивам сказки датского писателя Андерсена «Снежная королева»

1 декабря «Почта Донбасса» выпустит новогодние марки по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева»

1 декабря государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустит новогодние марки по мотивам сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- В первый день зимы планируем представить новогодние марки, созданные нами в соавторстве с юными художниками Донбасса. Волшебная история, написанная в позапрошлом веке датским писателем, на самом деле, актуальна, близка и понятна сегодня, ведь в ней затронуты вечные темы добра и зла, душевного тепла и холода ледяного сердца, всепрощающей любви, доброты и участия. Конечно, глубокий философский смысл этого многоуровневого произведения Андерсена понимаешь с возрастом, но в этом и прелесть сказок настоящего мастера, - рассказали на «Почте Донбасса».

Старт продаж в филателистических offline- (улица Артема, 72) и online-магазинах - 1 декабря в 13.00.

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