Коронавирус в ДНР: За сутки 65 жителей Республики заболели пневмонией

994 жителя, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 107634. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 10908 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 88611. Летальных случаев – 8115.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 65 пациентов, что соответствует количеству за предыдущий день. 46 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1755 пациентов с пневмониями, из них 994 на кислородной поддержке (+38 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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