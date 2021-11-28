Под обстрелы ВСУ попали Донецк, Докучаевск и Новоласпа на юге ДНР

Схема обстрелов территории ДНР 27 ноября. Фото: УНМ ДНР

Районы четырех населенных пунктов ДНР оказались под огнем украинской армии в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрелов оказались Докучаевск, донецкие поселки шахты «Трудовская» и Старомихайловка, а также село Новоласпа на юге ДНР. Применялись минометы калибра 82 мм, зенитная установка, гранатометы, пулеметы.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Народной милиции ДНР обстрелы вели подразделения 54-й и 93-й бригад ВСУ.

В предыдущие сутки войска Киева соблюдали перемирие на линии разграничения с ДНР.

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