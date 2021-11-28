«Трудно переоценить ваш вклад в укрепление семейных традиций!» Глава ЛНР обратился к женщинам Республики по случаю Дня матери

Леонид Пасечник пожелал матерям счастья, здоровья, благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей. Фото: АГ ЛНР

28 ноября в России и республиках Донбасса отмечается День матери. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к женщинам ЛНР по случаю праздника. Он отметил, что среди множества праздников День матери занимает особое место, напоминая о важнейшей миссии женщины – дарить жизнь, продолжать род.

- На вас лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие и успешное становление личности будущих членов нашего общества, а значит и государства в целом. Справляясь с такой тяжелой работой, вы отдаете подрастающему поколению душевные и физические силы, проявляете заботу, любовь и терпение, благодаря чему воспитываете достойных сыновей и дочерей, - сказал Леонид Пасечник.

Отдельные слова признательности он выразил многодетным мамам.

- Трудно переоценить ваш вклад в укрепление семейных традиций! – подчеркнул Глава ЛНР.

Он пожелал матерям счастья, здоровья, благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей.

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