«Киев корежит от укрепления связи региона с Россией!» В ДНР отреагировали на протест Украины из-за поставки вакцины от коронавируса в Донбасс

Белые грузовики привезли не только вакцину, но и необходимое для жителей медицинское оборудование Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя, который привез в республики Донбасса 450 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Киев требует «прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины». Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал акцию киевских властей.

- Власти Украины даже не стесняются скрывать, что им глубоко безразлична судьба жителей Донбасса. Потому то их и корёжит от всего, что укрепляет связи региона с Россией! - написал на своей странице в соцсети Владислав Бердичевский.

Напомним, что 25 ноября в ДНР привезли около 300 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», а в ЛНР – 150 тысяч.

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