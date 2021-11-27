В Луганске за «минирование» моста жительницу оштрафовали более чем на 110 тысяч рублей. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Луганске Артемовский суд оштрафовал местную жительницу, сообщившую в полицию о ложном минировании моста, на 110 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В надзорном ведомстве рассказали, что 30 июля женщина, будучи подшофе, отправила в Артемовский райотдел МВД Республики смску о готовящемся взрыве.

- Срочно были задействованы наряд по обследованию особо важных объектов инфраструктуры и объектов культурного наследия, расположенных на территории обслуживания Артемовского РОВД, а также следственно-оперативная группа, которыми было произведено обследование моста, однако взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были, - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В итоге правонарушительницу, которая отвлекла стражей порядка от исполнения ими служебных обязанностей без основания на то, осудили к наказанию в виде штрафа 110 240 рублей.

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