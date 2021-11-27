В ЛНР украинские военные препятствовали работе ОБСЕ в пяти городах и селах

В Донбассе украинские военные снова препятствовали работе ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

В ЛНР украинские военные препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пяти городах и селах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции.

- Поблизости Врубовки, Попасной, Видродження, Роты и Золотого мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций «Буковель-АД» подавляли сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, чтобы наблюдатели не обнаружили размещенной ВСУ в указанных районах военной техники, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные объекты.

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