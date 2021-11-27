Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1 094 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1 094 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 26 ноября проведено 3078 исследований, из них выявлено 797 случаев заболевания и у 297 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

По его данным, сейчас на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 10 908 пациентов, выписаны – 88 611 человек, умерли – 8 115.

В Республике сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим Министерство здравоохранения Республики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. От сознательности каждого зависит, когда будет оставлена пандемия. Спаси чью-нибудь жизнь - привейся от коронавируса.

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