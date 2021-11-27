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Политика27 ноября 2021 8:12

Украинская армия обстреляла из минометов запад Донецка

Под обстрел попал поселок шахты «Трудовская»
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты «Трудовская», что на западе Донецка. Огонь по населенному пункту киевские силовики вели из 82-миллиметровых минометов, было выпущено 14 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Украинские военные сегодня выпустили 14 мин калибром 82 миллиметра в направлении поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что обстрел начался около восьми часов утра 27 ноября.

Ранее в Управлении Народной милиции Республики сообщили, что украинские вооруженные формирования за неделю обстреляли 11 населенных пунктов ДНР, применяя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

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