За сутки коронавирус побороли 64 жителя. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 38 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 27 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 20 577, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 64 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 16 789 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 11 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2910 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 878 пациентов.

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