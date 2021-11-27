Начальник медслужбы 24-й бригады ВСУ продал предназначенную для военнослужащих вакцину от коронавируса

Начмед списал вакцину и продал. Фото: Фейсбук

Предназначенную для военнослужащих вакцину от коронавируса начальник медицинской службы 24-й бригады вооруженных формирований Украины списал и продал. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Начмед бригады ВСУ регулярно докладывал вышестоящему начальству о высоком проценте ревакцинации личного состава группировки, однако, как показывает анализ госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция, у привитых военнослужащих отсутствуют антитела, способные бороться с вирусом, - рассказывает он. В ходе проверки комиссия медицинских сил ВСУ, которая установила, что более 60 процентам военнослужащим бригады вместо вакцины вводилось плацебо.

Тем временем, в течение недели вооруженные формирования Украины разместили 29 единиц военной техники в жилых массивах на подконтрольной Киеву территории Луганщины.

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