За неделю ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов ДНР: есть разрушения

Украинские войска бьют по инфраструктуре Республик Донбасса (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 16 раз отрывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали 11 населенных пунктов. В результате стрельбы повреждения получили объекты инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы различных типов, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщил Эдуард Александрович.

Басурин рассказал, что в результате обстрелов были повреждены цех машзавода, пожарная часть и административное здание в Ясиноватой, а также здание школы в поселке Красный Партизан.

- Жертв среди мирных граждан не зафиксировано, - сказал замначальника оборонного ведомства ДНР.

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