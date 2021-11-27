За два месяца украинские солдаты совершили в подконтрольном Киеву Донбассе 29 уголовных преступлений

Наибольшее количество преступлений совершено против жизни и здоровья. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают совершать преступления на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Только за прошедшие два месяца зафиксировано 29 уголовных правонарушений, совершенных украинскими солдатами. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Нам продолжает поступать информация о причастности боевиков вооруженных формирований к совершению преступлений в зоне ООС, - рассказывает он. - Наибольшее количество преступлений совершено против жизни и здоровья, а также безопасности движения и эксплуатации транспорта, далее следуют правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, дезертирство.

По слова Басурина, лидерами антирейтинга стали военнослужащие 95-й и 93-й бригад.

- Военнослужащие этих соединений причастны более чем к половине преступлений, - сказал замначальника оборонного ведомства Республики.

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