В Донбассе почтили память погибших шахтеров Кузбасса

Молодежь продолжает нести цветы к арт-объекту «Россия» в центре Донецка. Фото: официальный сайт ДНР

Жители Донбасса продолжают выражать соболезнования семьям погибших во время пожара на шахте «Листвяжная» горняков. В Донецке горожане устроили импровизированный мемориал из живых цветов возле арт-объекта «Россия», который расположен в центре столицы.

Сообщается, что накануне слова поддержки в адрес братского Кузбасса прозвучали от Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин почтил память погибших шахтеров в православных традициях. Не осталась в стороне и молодежь.

А в ЛНР тем временем выступил с заявлением Глава Республики Леонид Пасечник.

- Профессия угольщика - одна из самых тяжелых. Работа в забое связана с постоянным риском для здоровья и жизни. Народ Донбасса, как никто другой, знает всю ценность и опасность шахтерского труда, поэтому скорбит сегодня вместе с Кузбассом и всей Россией, - отметил он.

Напомним, утром 26 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области России случился масштабный пожар. По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания угольной пыли и взрыва в вентиляционном штреке шахты. Число погибших уже исчисляется 52 людьми. В регионе объявлен трехдневный траур.

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