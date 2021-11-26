Погода в Донецке: 27 ноября будет пасмурно, ожидается дождь

Во второй половине дня осадков в столице не предвидится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу в столице Донецкой Народной Республике будет облачно, утром может пойти мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут -1…+3 градуса по Цельсию, днем воздух прогреется максимум до +4 градусов тепла.

Ветер юго-восточный, со скоростью воздушных масс до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-741 миллиметр ртутного столба.

27 ноября православная церковь отмечает день апостола Филиппа. Погода в этот день во многом предопределяла будущий урожай: если на Филиппа был иней - то считали, что это к урожаю овса, если дождь - то к богатой пшенице. Если же в этот день небо было облачным или выпадал снег - говорили, что май будет ненастным, если видели на деревьях иней - ожидали морозов, был туман - готовились к оттепели, а если ночью выпадал иней, то днем снега не ждали. Прислушивались и к птицам: «На Филиппа ворона каркнет - к оттепели».

Читайте также

В Донецком ботаническом саду зацвел необычный цветок из Бразилии

Посетители смогут им любоваться всю зиму (подробнее)