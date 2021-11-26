В ДНР хотят запретить сайты с информацией об изготовлении оружия

Оружие, попавшее не в те руки, может стать угрозой обществу (архивное фото)
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Донецкой Народной Республике предлагают ограничить доступ к сайтам, которые содержат подобную информацию об изготовлении огнестрельного оружия. Об этом сообщил депутат Народного Совета Республики Владислав Бердичевский.
По его словам, для этого необходимо будет внести определенные изменения в законодательную базу.
- Предлагается внести изменения в законодательство, которыми будет установлен запрет на распространение в средствах массовой информации, а также сети интернет информации о способах и методах самодельного изготовления огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия, - пояснил парламентарий.
Сообщается, что данная тема поднималась на расширенном заседании комитета НС в Донецке. Депутаты предложили доработать поправки к Законам «О СМИ» и «Об информации и информационных технологиях».
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