За годы боевых действий на территории ЛНР погибли более 1,7 тысячи жителей

За время войны от украинских обстрелов пострадали также более 24 тысяч объектов жилого фонда и инфраструктуры Республики. Фото: штаб «ООС»

Начиная с 2014 года, на территории Луганской Народной Республики от украинской агрессии погибли более 1,7 тысячи мирных жителей, еще свыше 3 тысяч человек были ранены. Такую информацию озвучила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока в ходе онлайн-конференции.

- Мы можем подтвердить более 1700 смертей мирных жителей, из них 35 несовершеннолетних детей. Также 3365 человек получили ранения, - сообщила она.

Кроме того, представитель МИД назвала зафиксированную на сегодняшний день цифру по нанесенным ВСУ разрушениям. По данным ведомства, за время войны от украинских обстрелов пострадали более 24 тысяч объектов жилого фонда и инфраструктуры в ЛНР.

- Более 7 тысяч объектов жилого фонда не подлежат восстановлению. Постепенно Республика, набирая силы, прежде всего экономические, ставит перед собой задачу по обеспечению людей жильем, - сказала она.

По словам Анны Сороки, в тех населенных пунктах, которые достаточно отдалены от линии фронта, жилье понемногу восстанавливают, а жителям прифронтовых территорий помогают стройматериалами.

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