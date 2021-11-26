Число заболевших коронавирусом в ЛНР увеличилось на 72 человека

Уже в ближайшие дни в прививочных пунктах возобновят вакцинацию жителей от COVID-19. Фото: ОД «Мир Луганщине»

В Луганской Народной Республике за минувшие сутки заболели коронавирусом еще 72 человека. Таким образом, общее число зараженных превысило отметку в 20,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- На утро 26 ноября на территории Луганской Народной Республики зарегистрированы 20539 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них сняты с учета после лечения и выздоровления 16725 человек, - рассказали в ведомстве.

Также за сутки медики зафиксировали 13 летальных случаев, вызванных осложненным протеканием болезни. С начала пандемии в ЛНР уже зарегистрировали 2899 случаев смерти пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

Напомним, вчера в Луганск прибыли более 100 тонн медоборудования и лечебных препаратов из России. В состав гуманитарного груза также вошли более 150 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которые позволят уже в ближайшие дни возобновить прививочную кампанию в Республике.

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