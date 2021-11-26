В ДНР облегчат жизнь бизнесу и создадут понятные условия для российских инвесторов

Подготовлен проект закона, направленный на упрощение механизма инвестирования для российских граждан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике намерены упростить механизм инвестирования и обеспечить стабильные условия на инвестиционном рынке. Для этого специалисты подготовили проект закона «Об инвестиционной деятельности». О его положениях рассказала председатель комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

- Закон устанавливает механизм инвестирования, схожий с тем, который существует в Российской Федерации, а значит, создаются понятные для российского инвестора условия инвестирования. Это, в свою очередь, позволит обеспечить стабильные условия на инвестиционном рынке, - пояснила она.

Парламентарий также перечислила необходимые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые заложены в Программу развития Республики на 2022-2024 годы. К таким она отнесла снижение админбарьеров, расширение сферы применения патентной системы налогообложения, создание фонда развития промышленности, развитие лизинга, микрофинансирования и прочее.

Напомним, жителям ДНР отныне стал доступен лизинг. Соответствующие услуги будет оказывать специальная республиканская компания.

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