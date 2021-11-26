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Общество26 ноября 2021 9:55

Жителей Макеевки просят не пугаться громких взрывов - в городе проходят испытания промышленной взрывчатки

Исследовательской работой занимается местный НИИ
Ирина ДМИТРИЕВА
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Всю последующую неделю в городе будет неспокойно из-за испытаний, которые будут проводить на территории местного научно-исследовательского института

Всю последующую неделю в городе будет неспокойно из-за испытаний, которые будут проводить на территории местного научно-исследовательского института

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) приступил к производственным испытаниям взрывчатки. Об этом сообщили в администрации города.

- 26 ноября и с 29 ноября по 3 декабря с 9.00 до 15.00 на территории МакНИИ будут проходить испытания промышленных взрывчатых веществ для допуска их к применению на угольных шахтах ДНР, - пояснили в мэрии.

Горожан просят сохранять спокойствие и не беспокоиться по данному поводу - все проводимые испытания направлены на обеспечение безопасного труда шахтеров.

Напомним, в Донбассе выразили соболезнования семьям погибших горняков Кузбасса. Со словами поддержки к братскому региону России обратился Глава ДНР Денис Пушилин, который выразил искренние соболезнования всем, кто потерял в результате этой трагедии своих близких, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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