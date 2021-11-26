Жителей Макеевки просят не пугаться громких взрывов - в городе проходят испытания промышленной взрывчатки

Всю последующую неделю в городе будет неспокойно из-за испытаний, которые будут проводить на территории местного научно-исследовательского института Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) приступил к производственным испытаниям взрывчатки. Об этом сообщили в администрации города.

- 26 ноября и с 29 ноября по 3 декабря с 9.00 до 15.00 на территории МакНИИ будут проходить испытания промышленных взрывчатых веществ для допуска их к применению на угольных шахтах ДНР, - пояснили в мэрии.

Горожан просят сохранять спокойствие и не беспокоиться по данному поводу - все проводимые испытания направлены на обеспечение безопасного труда шахтеров.

Напомним, в Донбассе выразили соболезнования семьям погибших горняков Кузбасса. Со словами поддержки к братскому региону России обратился Глава ДНР Денис Пушилин, который выразил искренние соболезнования всем, кто потерял в результате этой трагедии своих близких, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Читайте также

В ДНР занялись изучением участков с опасностью проседания почвы и выделения шахтных газов

В Республике разрабатывают электронный каталог территорий, которые подверглись техногенному воздействию угольных предприятий (подробнее)