От коронавируса в ДНР лечатся около 12 тысяч пациентов

За день медики выявили 70 случаев пневмонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 1030 жителей ДНР. При этом почти 2 тысячи пациентов покинули медучреждения после прохождения курса лечения и выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За это время медики также выявили пневмонию у 70 пациентов, из них госпитализировали в больницы 43 человек. Всего на лечении сейчас находятся 1804 пациента с воспалением легких, из которых 1046 нуждаются в кислородной поддержке, - рассказали в ведомстве.

Если говорить в целом, то на утро 26 ноября общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 на территории Республики составляет 106540 человек. Из них уже пошли на поправку и были сняты с учета после выздоровления 86671 жителей, причем 1891 из них - только за минувшие сутки.

Продолжают лечиться от коронавируса 11843 пациента. За все время болезнь стала причиной смерти 8026 жителей ДНР.

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