Украинские военные подорвались при попытке прикрепить бомбу к беспилотнику

На позициях 25-ой бригады ВСУ в одном из блиндажей произошел взрыв. Фото: штаб «ООС»

Украинская армия продолжает нести небоевые потери - за минувшие сутки погиб еще один и были ранены трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По словам представителя оборонного ведомства, инцидент случился 24 ноября в районе подконтрольной Киеву Авдеевки. На позициях 25-ой бригады ВСУ в одном из блиндажей произошел взрыв.

- По информации нашего источника, в результате происшествия погиб один и ранены трое военнослужащих, - рассказал Басурин.

Как сообщает разведка, раненых украинских солдат в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь города Красноармейск. Уточняется, что взрыв произошел во время того, как военные пытались оборудовать беспилотник бомбой кустарного производства, которая сдетонировала.

Напомним, киевские силовики все чаще стали использовать беспилотные летальные аппараты в боевых целях. Сегодня утром при помощи БПЛА они атаковали центр города Ясиноватая в ДНР, сбросив на город три боеприпаса. В результате были повреждены здание госучреждения и автомобиль.

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