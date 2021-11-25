Киевские войска обстреляли село Спартак на севере Донецка

Стреляли в 10.43 со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии подвергли минометному обстрелу село Спартак, расположенное в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 10.43 со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. Оттуда были выпущены четыре мины калибром 82 миллиметра, - рассказали наблюдатели.

Напомним, утром ВСУ сбросили со своего беспилотника 3 боеприпаса в центре Ясиноватой. По данным администрации города, в результате атаки были повреждены здание госучреждения и легковой автомобиль. Кроме того, обстрел окрестностей Ясиноватой привел к повреждению школы. Пострадал корпус учебного заведения в поселке Красный Партизан.

А вчера под огнем украинской армии оказалась станция очистных сооружений под Докучаевском. Инцидент произошел вблизи поселка Ясное, расположенного в черте города.

Читайте также

Два села в ДНР оказались на грани гуманитарной катастрофы - Киев не дает энергетикам восстановить там свет

Ситуация особенно обострилась с наступлением заморозков (подробнее)