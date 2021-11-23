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Общество23 ноября 2021 17:18

В Луганске приступили к установке главной новогодней елки Республики

Жителям столицы обещают сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным
Ирина ДМИТРИЕВА
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Это будет живая наборная елка, ее монтируют на Театральной площади столицы (архивное фото)

Это будет живая наборная елка, ее монтируют на Театральной площади столицы (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике приступили к установке главной новогодней елки на Театральной площади столицы. Об этом сообщили в Луганском информцентре со ссылкой на замдиректора коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» Нигину Соловьеву.

- У нас будет живая наборная елка, ее остов уже установлен, готовимся к завтрашней установке первого основного яруса. Планируем до 20 декабря установить елку и завершить все предновогодние приготовления, - сообщила она.

По словам Соловьевой, в этом году праздничные локации будут располагаться практически по всей столице. Специалисты уже начали развешивать по городу гирлянды.

- Сейчас на предприятии все подготавливают: проверяются гирлянды, ремонтируются инсталляции - светодиодные олени, лошади, шары, кареты. Когда начнется комплексная установка инсталляций, в работах каждый день будут принимать участие до 25 человек, - говорят в «КЗХиБ».

В зеленстрое также отметили, что подготовили для жителей столицы несколько предновогодних сюрпризов, которые не оставят равнодушных.

- Мы хотим сохранить эту интригу до дня открытия главной новогодней елки Республики, - говорят там.

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