Украинские боевики нанесли минометный удар по поселку под Ясиноватой. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные второй раз за день обстреливают поселки на донецком направлении. Об этом сегодня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй, выпустив по Васильевке под Ясиноватой пять мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место обстрела для фиксации его последствий и проведения разбирательства.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили девять мин по Трудовским, что на западе Донецка.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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