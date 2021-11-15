За сутки в ДНР выявили 89 больных пневмонией

В большинстве случаев коронавирусная инфекция вызывает осложнения на легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже вторые сутки в Донецкой Народной Республике не проводилось новых исследований на коронавирус. При этом сообщается о выявлении у части заболевших COVID-19 пациентов пневмоний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За сутки обнаружили 89 случаев пневмоний, из них госпитализировали 44 человека, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве также добавили, что на данный момент лечение в больницах проходят 2865 пациентов с воспалением легких, из них 1579 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Всего же с начала пандемии в ДНР медики подтвердили уже 96942 случая заражения жителей COVID-19. За это время 70807 граждан полностью победили болезнь и с отрицательными результатами теста на коронавирус были выписаны из медучреждений. Все еще находятся на лечении 18691 ковидный пациент, скончались от опасной инфекции 7444 человека.

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