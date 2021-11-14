В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилью. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилью. В частности, разместили пять бронетранспортеров в Станице Луганской и вблизи Новозвановки, что в Попаснянском районе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

- Боевики 79-й бригады разместили бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 в жилом районе Станицы Луганской. В зоне ответственности 24-й бригады выявлено размещение четырех боевых бронированных машин вблизи Новозвановки, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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