Погода в Донецке: 13 ноября будет облачно с прояснениями, до +8 градусов

До самого обеда в городе будет пасмурно, но во второй половине дня небо прояснится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 13 ноября, в столице Донецкой Народной Республики ожидается неустойчивая погода. До самого обеда в городе будет пасмурно, но во второй половине дня небо постепенно прояснится. Осадков не предвидится.

Утром столбики термометров за окном покажут +2…+6 градусов тепла, днем температура воздуха составит максимум +7…+8 градусов по Цельсию.

Ветер западный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-755 миллиметров ртутного столба.

13 ноября в народе почитают память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Наркисса, Урвана, Апеллия и Аристовула. В давние времена наши предки отмечали в этот день Юровую - праздник рыбаков. Люди говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать». Обычно в этот день внимательно прислушивались к снегирю: если он свистит - значит, зима не за горами.

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