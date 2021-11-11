Глава ДНР ответил на вопрос о состоянии дорог в Республике

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Закрыть глаза на состояние и качество дорог в Республике никому не позволено. И ситуация должна в корне изменится, заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время большого интервью, которое дает сегодня журналистам в Донецке.

По его словам, мероприятия по ремонту дорог уже заложены в Программу социального и экономического развития государства на 2022-2024 годы.

- В рамках программы предусмотрено поменять и довести до нормального состояния практически все дороги. А здесь имеется в виду примерно половина дорог республиканского значения - это порядка 1000 километров. Но без дорог местного значения тоже не сможем двигаться дальше. Здесь также предстоит провести очень серьезную работу, и порядка 3000 километров дорог местного значения будут отремонтированы, - заверил Глава ДНР.

Напомним, сегодня в Донецке Денис Пушилин дает большое интервью. Глава Республики отвечает на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и социальных сетях.

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