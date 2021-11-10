Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Достичь реальных результатов возможно только при условии прямого диалога

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Переговоры Контактной группы по урегулированию в Донбассе осложнены с лета прошлого года после принятия украинским парламентом постановления о местных выборах, что противоречит Минскими соглашениями. Позже было решено реанимировать работу утверждением Дорожной карты, чего не удалось сделать по сегодняшний день.

9 ноября в подгруппе по политическим вопросам координатор от ОБСЕ Сильви-Аньес Берманн предложила создать объединенный вариант дорожной карты, в котором будут совмещены проекты документа, направленные Республиками и Украиной. По мнению министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, такой вариант не представляется возможным, поскольку направленные сторонами проекты содержат существенные разногласия.

- Сведение настолько различных проектов в единый по сути возможно только при условии их полной творческой переработки, но тогда это будут уже не изначальные предложения сторон конфликта, а какой-то иной, третий вариант дорожной карты за авторством ОБСЕ, – подчеркнула Наталья Никонорова. – Однако создание каких-либо собственных проектов посредниками не соответствует смыслу мирных переговоров, основной целью которых является поиск и согласование совместных решений по урегулированию конфликта между двумя сторонами этого конфликта – Киевом и Донбассом.

В Республиках убеждены, что разблокировать работу на политическом треке и достичь на нем реальных конструктивных результатов возможно только при условии прямого диалога.

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