Глава МИД ДНР: Мы не наблюдаем практически никаких усилий ОБСЕ по выполнению обозначенных в ее мандате целей

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

10 ноября завершился очередной раунд переговоров по Донбассу. Традиционно, результатов достичь не удалось. Украинская сторона продолжила заводить переговоры в тупик.

Также во время встречи выступали и представители ОБСЕ. Полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности, глава СММ Яшар Халит Чевик уделил нарушениям режима прекращения огня всего лишь семь минут из своего доклада. В это же время 37 минут глава миссии потратил на то, чтобы рассказать о фактах препятствования работе наблюдателей.

- В мандате СММ ОБСЕ закреплено, что основной целью миссии является снижение напряженности и обеспечение мира, стабильности и безопасности, а также мониторинг и поддержка всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств. Тем не менее, в последнее время мы не наблюдаем практически никаких усилий миссии по выполнению обозначенных в ее мандате целей, - заявила Наталья Никонорова.

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