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Общество10 ноября 2021 22:26

Умерла почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова

Сердце Анны Алексеевны перестало биться на 96 году жизни
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Анна Ахтямова. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Анна Ахтямова. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

10 ноября в Донецке скончалась почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На 96-м году ушла из жизни почетный ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета организации ветеранов Ворошиловского района Анна Алексеевна Ахтямова, - говорится в сообщении.

В мае 1943 года по мобилизации комсомола Анна Ахтямова была призвана защищать Родину. На фронт попала в возрасте 17 лет. Великую Отечественную она прошла медсестрой 230-й стрелковой дивизии, спасая сотни жизней. Участвовала в освобождении Донбасса, дошла до Берлина.

За самоотверженность и мужество была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За мужество», «За победу над Германией» и другими наградами.