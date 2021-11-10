Умерла почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова

Анна Ахтямова. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

10 ноября в Донецке скончалась почетный ветеран Великой Отечественной войны Анна Ахтямова. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На 96-м году ушла из жизни почетный ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета организации ветеранов Ворошиловского района Анна Алексеевна Ахтямова, - говорится в сообщении.

В мае 1943 года по мобилизации комсомола Анна Ахтямова была призвана защищать Родину. На фронт попала в возрасте 17 лет. Великую Отечественную она прошла медсестрой 230-й стрелковой дивизии, спасая сотни жизней. Участвовала в освобождении Донбасса, дошла до Берлина.

За самоотверженность и мужество была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За мужество», «За победу над Германией» и другими наградами.