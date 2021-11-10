«Вдохновился видеороликами из интернета»: В Донецке подросток остался на ночь в супермаркете

В Донецке подросток остался на ночь в супермаркете (архивное фото) Фото: Влад КОМЯКОВ

Ночью охрана одного из супермаркетов Калининского района Донецка обнаружила в торговом зале подростка и обратилась в полицию. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- 16-летний парень накануне пришел в супермаркет, чтобы остаться там на ночь, вдохновившись роликами из сети Интернет, - говорят правоохранители. - Придя перед самым закрытием, подросток спрятался в одной из закрытых торговых точек.

В МВД Республики рассказывают, что парень, удостоверившись, что посетители и работники ушли, стал активно перемещаться по залу и брать с полок продукты питания, а также заранее приготовил себе на утренний вынос пакет, в котором находились табачные изделия и сладости.

- Действия подростка квалифицируются согласно ст. 51 КоАП (мелкое хищение чужого имущества). В отношении родителей составлен административный протокол по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей), - сообщил начальник сектора по делам несовершеннолетних Калининского РО ДГУ МВД ДНР Алексей Немушкин.

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