Зеленский второй год не может подписать указ о помиловании 10 граждан, переданных ДНР

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова заявила, что на заседании подгруппы без ответа остался вопрос когда же президент Зеленский наконец подпишет указ о помиловании 10 граждан, переданных ДНР еще в 2019-2020 годах.

- Соответствующие документы, по заверениям представителей Украины в Гуманитарной группе, лежат на его столе уже более полугода. Но до сих пор найти время для выполнения обязательств в рамках Минского процесса и освобождения от преследования людей, задержанных в связи с конфликтом в Донбассе, господин Зеленский не смог, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что при этом помиловать за «особые заслуги» более 30 ветеранов так называемой «АТО», осужденных за уголовные преступления, Зеленскому ничего не помешало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Главнокомандующий ВСУ Залужный назначением нациста Яроша своим советником обострил конфликт с Зеленским

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о том, что стоит за последними кадровыми переменами в украинской армии (подробнее)