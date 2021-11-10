Омбудсмен ДНР: Переговорщики от Киева намеренно уходили от обсуждения глобальных задач

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова заявила, что в ходе заседания 9 ноября конструктивный диалог, по вине украинской стороны, не состоялся.

- Вчера заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам прошло в соответствии со временным регламентом и длилось свыше трех часов. Однако по вине украинской стороны конструктивный диалог так и не состоялся, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что переговорщики от Киева не смогли предоставить конкретной информации ни по одному из вопросов повестки дня.

- Более того, намеренно уходили от обсуждения глобальных задач, тратя переговорное время на фразерство и длительные рассуждения о мелких технических деталях, - сказала Дарья Морозова.

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