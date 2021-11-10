Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика10 ноября 2021 14:35

Омбудсмен ДНР: Переговорщики от Киева намеренно уходили от обсуждения глобальных задач

Дарья Морозова рассказала об итогах переговоров рабочей группы по гуманитарным вопросам
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дарья Морозова

Дарья Морозова

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской гуманитарной подгруппе Дарья Морозова заявила, что в ходе заседания 9 ноября конструктивный диалог, по вине украинской стороны, не состоялся.

- Вчера заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам прошло в соответствии со временным регламентом и длилось свыше трех часов. Однако по вине украинской стороны конструктивный диалог так и не состоялся, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР отметила, что переговорщики от Киева не смогли предоставить конкретной информации ни по одному из вопросов повестки дня.

- Более того, намеренно уходили от обсуждения глобальных задач, тратя переговорное время на фразерство и длительные рассуждения о мелких технических деталях, - сказала Дарья Морозова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для чего новый министр обороны Украины собрался ехать в Донбасс

Алексей Резников намерен посетить линию фронта вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным (подробнее)