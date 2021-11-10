Коронавирус в ДНР выявили еще 1053 жителей

За все время 68 510 человек выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 9 ноября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 1053 жителей.

- По состоянию на 10.00 10 ноября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 93 586 - сообщили в Минздраве ДНР.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 873 жителя.

За все время 68 510 человек выздоровели от коронавируса.

Зарегистрировано 7240 летальных случаев.

Лечение продолжают 17 836 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем в Луганской Народной Республике за сутки выявили 189 заболевших коронавирусом. 177 человек выздоровели. Зарегистрировано 38 летальных случаев.

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