Лечение продолжают 1902 пациента
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 189 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 10 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 19 549, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус поборол 177 житель.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 14 998 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 38 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2649 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1902 пациента.