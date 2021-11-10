Лечение продолжают 1902 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 189 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 10 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 19 549, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус поборол 177 житель.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 14 998 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 38 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2649 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1902 пациента.