Село Спартак под Донецком попало под огонь украинской артиллерии

Огонь был открыт в 18.25 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером подразделения украинской армии обстреляли село Спартак на севере Донецка. При этом применялась тяжелая артиллерия. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 18.25 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное. Оттуда были выпущены шесть снарядов калибром 152 миллиметра, - уточнили наблюдатели.

Напомним, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. В Народной милиции ДНР сегодня сообщили о потерях - один военнослужащий Республики погиб и еще один был ранен в результате очередного украинского обстрела.

Днем ранее, 8 ноября, ряды ополченцев также понесли урон. За это время по территории ДНР украинские силовики выпустили 25 боеприпасов.

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