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Политика9 ноября 2021 17:02

Прощание с Андреем Удовенко пройдет на кладбище «Донецкое море» 10 ноября

Заместитель Министра образования и науки ДНР умер 7 ноября на 64 году жизни
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Умер заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко. Фото: ДАН

Умер заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко. Фото: ДАН

10 ноября в 12.00 на кладбище «Донецкое море» состоится прощание с Андреем Удовенко. Об этом сегодня сообщили в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики.

Заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко умер 7 ноября на 64 году жизни.

Коллеги Удовенко отзываются о нем, как о грамотном специалисте, который всегда приходил на помощь в нужную минуту.

- Он был спокойным и ответственным. Всю свою жизнь посвятил педагогике и образованию. Андрей Васильевич был разносторонней личностью, - говорит заместитель директора одной из столичных школ. - Он занимал пост президента Республиканской Федерации Флорбола и старался развивать его в нашей Республике. Иногда ездил на соревнования в Россию, чтобы поддержать ребят. Это огромная утрата для всех нас.

В 2014 году Андрей Васильевич стал начальником управления образования администрации города Донецка, а после – заместителем Министра образования и науки Республики. Принимал активное участие в процессе реформирования системы общего среднего образования Республики, интеграции в образовательное пространство Российской Федерации.

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