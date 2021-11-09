Случай боевого применения беспилотника Bayraktar на Донбассе не подтвердился

Киев уже использовал подобные летательные аппараты в зоне конфликта - но только для наблюдения и разведки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ДНР опровергли утверждения Киева о боевом применении на Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на полномочного представителя Республики на переговорах в Минске, министра иностранных дел Наталью Никонорову.

- Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить о том, что все это - фейк, - заявила она.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что раньше киевская армия уже использовала такие беспилотники на Донбассе - но только для наблюдения и разведки. Летательные аппараты подобного типа никогда не пересекали границ ДНР.

Напомним, 26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что впервые на Донбассе был применен в боевых целях турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Якобы, украинские военные руководствовались приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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