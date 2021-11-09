В ДНР временно отключат мобильный интернет

Жителей предупредили о временных проблемах со связью Фото: Альберт ДЗЕНЬ

10 ноября по всей территории ДНР будет отсутствовать мобильный интернет. Но лишь с полуночи и до шести часов утра. Об этом сообщил главный оператор мобильной связи в Республике «Феникс».

Уточняется, что в этот период для абонентов будут также недоступны некоторые услуги.

- 10 ноября с 00.00 до 6.00 будут проходить технические работы на сети ГУП ДНР «РОС». Для абонентов оператора связи «Феникс» будет отсутствовать мобильный интернет по всей территории Донецкой Народной Республики, а также будут недоступны возможности смены тарифов, подключения и отключения пакетов мобильного интернета, - указано в обнародованной информации.

Напомним, ранее мобильный оператор «Феникс» заявил о повышении тарифов на услуги связи с 1 ноября. За ежемесячное пользование тарифным планом «Народный» жителям теперь придется выкладывать из кошелька по 100 рублей, а для абонентов тарифа «Народный Интернет Феникс» оплата поднимется до 120 рублей в месяц.

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