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Общество9 ноября 2021 13:54

Более 3000 жителей в Кировском остались без горячей воды и тепла

Причиной больших неудобств стала авария на теплотрассе
Ирина ДМИТРИЕВА
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Когда людям вернут тепло в их дома, пока неизвестно

Когда людям вернут тепло в их дома, пока неизвестно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кировское на востоке Донецкой Народной Республики жители остались без теплоснабжения из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Сказано, что авария случилась 9 ноября на улице Асфальтной.

- Произошел порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров. Без теплоснабжения остались 3000 абонентов многоквартирных домов и 9 социальных объектов, - рассказали в ведомстве.

Как отметили в МЧС, к ремонтным работам коммунальщики должны были приступить в 8.00 утра. Когда будет закончен ремонт и жителям вернут тепло в их дома, в министерстве не уточнили.

Напомним, сегодня еще одно ЧП произошло в Горловке. Там посреди улицы неизвестные разлили ртуть. Опасное вещество убирали с земли спасатели. На месте происшествия они нашли пластиковую бутылку с ртутью весом 680 грамм. Емкость транспортировали на спецхранение с целью дальнейшей утилизации.

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