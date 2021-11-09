Аграриям ДНР предоставят субсидии, как в России

Сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельхозпроизводители Донецкой Народной Республики будут получать субсидии по ставкам, которые аналогичны тем, что действуют в соседнем государстве - России. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство агропромышленной политики и продовольствия Республики.

- Субсидии будут предоставляться по 8-ми направлениям. Ставки субсидирования будут аналогичны ставкам в Российской Федерации, - объяснили в ведомстве.

Уточняется, что меры господдержки были включены в Программу социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы. Так, растениеводам будут предоставляться субсидии для выращивания картофеля и овощей, приобретения качественных семян. За счет этого планируют увеличить урожай.

Животноводам окажут поддержку на приобретение племенного молодняка и содержание поголовья скота и птицы. Выплаты будут начисляться и на реализацию сданного в переработку молока, они также покроют часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники.

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