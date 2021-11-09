В ДНР отремонтировали более 13 тысяч разрушенных обстрелами домов

ВСУ оставили без крыши над головой более двух тысяч жителей частного сектора Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала войны на территории Донецкой Народной Республики были повреждены обстрелами более 28 тысяч многоквартирных и частных домов. Пострадали также свыше тысячи объектов социальной сферы. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

По данным ведомства, на сегодняшний день в ДНР уже восстановили более 13,5 тысячи разрушенных домов - почти половину от общего их количества.

- Кроме того, были восстановлены более 660 объектов социальной сферы, куда входят учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, - рассказали в министерстве.

Помимо тех разрушений, которые возникают в результате боевых действий, озабоченность коммунальщиков вызывает также большая изношенность инфраструктуры, не ремонтировавшейся с советских времен. Поэтому внимания требует все большое количество объектов, отметили в Минстрое.

Напомним, в Донецке построят коттеджный городок для горожан, которых ВСУ оставили без крыши над головой. Уже седьмой год подряд более 1300 семей вынуждены скитаться по общежитиям, съемным квартирам или жить у родственников.

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